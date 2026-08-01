سعر FreeRossDAO اليوم

السعر المباشر لمشروع FreeRossDAO (FREE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FREE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FREE.

يحتل FreeRossDAO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 290,924، مع عرض متداول قدره 7.72B FREE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FREE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01386973، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FREE بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-0.24% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FreeRossDAO (FREE)

القيمة السوقية $ 290.92K$ 290.92K $ 290.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 290.92K$ 290.92K $ 290.92K إمداد دورة التداول 7.72B 7.72B 7.72B إجمالي العرض 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893 9,287,305,927.354893

القيمة السوقية الحالية لـ FreeRossDAO هي $ 290.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FREE يبلغ 7.72B، مع إجمالي عرض 9287305927.354893. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 290.92K.