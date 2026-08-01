سعر FRAME اليوم

السعر المباشر لمشروع FRAME (FRAME) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRAME الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FRAME.

يحتل FRAME حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 59,520، مع عرض متداول قدره 1.00B FRAME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRAME بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00314878، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FRAME بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-6.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FRAME (FRAME)

القيمة السوقية $ 59.52K$ 59.52K $ 59.52K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 59.52K$ 59.52K $ 59.52K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FRAME هي $ 59.52K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FRAME يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 59.52K.