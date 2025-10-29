معلومات سعر Fox inu (FINU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00239689 $ 0.00239689 $ 0.00239689 24 ساعة منخفض $ 0.00323481 $ 0.00323481 $ 0.00323481 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00239689$ 0.00239689 $ 0.00239689 24 ساعة مرتفع $ 0.00323481$ 0.00323481 $ 0.00323481 عالية طوال الوقت $ 0.00865818$ 0.00865818 $ 0.00865818 أدنى سعر $ 0.00134613$ 0.00134613 $ 0.00134613 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -21.14% تغير السعر (7 أيام) -7.19% تغير السعر (7 أيام) -7.19%

سعر Fox inu (FINU) في الوقت الحقيقي هو $0.00253266. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FINU بين أدنى سعر $ 0.00239689 وأعلى سعر $ 0.00323481، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFINU على الإطلاق هو $ 0.00865818، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00134613.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FINU +0.27% على مدار الساعة الماضية، -21.14% على مدار 24 ساعة، و -7.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Fox inu (FINU)

القيمة السوقية $ 249.13K$ 249.13K $ 249.13K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 249.13K$ 249.13K $ 249.13K إمداد دورة التداول 98.86M 98.86M 98.86M إجمالي العرض 98,862,777.11371821 98,862,777.11371821 98,862,777.11371821

القيمة السوقية الحالية لـ Fox inu هي $ 249.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FINU يبلغ 98.86M، مع إجمالي عرض 98862777.11371821. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 249.13K.