معلومات سعر FOUR (FOUR) في (USD)

سعر FOUR (FOUR) في الوقت الحقيقي هو $0.00002019. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FOUR بين أدنى سعر $ 0.00001994 وأعلى سعر $ 0.00002077، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFOUR على الإطلاق هو $ 0.0006579، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000651.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FOUR -0.08% على مدار الساعة الماضية، -2.09% على مدار 24 ساعة، و +107.06% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FOUR (FOUR)

القيمة السوقية الحالية لـ FOUR هي $ 20.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOUR يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.19K.