سعر ForgeAI اليوم

السعر المباشر لمشروع ForgeAI (FORGE) اليوم هو $ 0.00137322، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FORGE الحالي إلى USD هو $ 0.00137322 لكل FORGE.

يحتل ForgeAI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 66,372، مع عرض متداول قدره 48.33M FORGE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FORGE بين $ 0.00137461 (أدنى) و$ 0.00137994 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04972867، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00114055.

على المدى القصير، تحرك FORGE بمقدار -0.31% خلال الساعة الماضية و-3.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 10.85.

معلومات سوق ForgeAI (FORGE)

القيمة السوقية $ 66.37K$ 66.37K $ 66.37K الحجم (24 ساعة) $ 10.85$ 10.85 $ 10.85 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 137.32K$ 137.32K $ 137.32K إمداد دورة التداول 48.33M 48.33M 48.33M إجمالي العرض 99,999,745.59694 99,999,745.59694 99,999,745.59694

القيمة السوقية الحالية لـ ForgeAI هي $ 66.37K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 10.85. العرض المتداول لـ FORGE يبلغ 48.33M، مع إجمالي عرض 99999745.59694. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 137.32K.