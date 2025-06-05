سعر Forever Alone (ALONE)
سعر Forever Alone (ALONE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.96K. يتم تحديث سعر ALONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Forever Alone الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Forever Alone خلال اليوم هو -5.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M
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خلال اليوم، كان سعر Forever Alone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Forever Alone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Forever Alone مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Forever Alone مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.56%
|30 يوم
|$ 0
|-93.16%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Forever Alone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.52%
-5.56%
-24.08%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Forever Alone is an exploitable rage comic character that is used to express loneliness and disappointment with life. The face has also been used as an advice animal and inspired the creation of the snowclone template "Forever an X." Forever Alone is considered one of the first major rage comic spin-off characters to be creater after the original Rage Guy, which first sprang up on 4chan in 2009. According to various sources, the original comic was uploaded in a thread titled "April Fools" by FunnyJunk user Azuul on May 28th, 2010 (shown below). While the original artist has not been confirmed, Dictionary.com[24] cites Dominic Vanner as the illustrator behind the character.
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