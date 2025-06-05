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سعر Forever Alone (ALONE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.96K . يتم تحديث سعر ALONE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Forever Alone الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Forever Alone خلال اليوم هو -5.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر Forever Alone (ALONE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Forever Alone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Forever Alone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Forever Alone مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Forever Alone مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.56% 30 يوم $ 0 -93.16% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Forever Alone (ALONE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Forever Alone: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00207579$ 0.00207579 $ 0.00207579 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -5.56% تغير السعر (7 أيام) -24.08%

معلومات سوق Forever Alone (ALONE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: