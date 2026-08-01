سعر FOMO Base اليوم

السعر المباشر لمشروع FOMO Base (FOMO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.29% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FOMO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FOMO.

يحتل FOMO Base حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 28,555، مع عرض متداول قدره 10.00B FOMO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FOMO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FOMO بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و-2.86% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق FOMO Base (FOMO)

القيمة السوقية $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.56K$ 28.56K $ 28.56K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ FOMO Base هي $ 28.56K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FOMO يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.56K.