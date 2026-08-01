سعر Fluid Wrapped Ether اليوم

السعر المباشر لمشروع Fluid Wrapped Ether (FWETH) اليوم هو $ 1,905.72، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FWETH الحالي إلى USD هو $ 1,905.72 لكل FWETH.

يحتل Fluid Wrapped Ether حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10,492,868، مع عرض متداول قدره 5.51K FWETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FWETH بين $ 1,887.28 (أدنى) و$ 1,913.25 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 4,329.7، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,333.35.

على المدى القصير، تحرك FWETH بمقدار -0.04% خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 154.94.

معلومات سوق Fluid Wrapped Ether (FWETH)

القيمة السوقية $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M الحجم (24 ساعة) $ 154.94$ 154.94 $ 154.94 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 10.49M$ 10.49M $ 10.49M إمداد دورة التداول 5.51K 5.51K 5.51K إجمالي العرض 5,506.0 5,506.0 5,506.0

القيمة السوقية الحالية لـ Fluid Wrapped Ether هي $ 10.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 154.94. العرض المتداول لـ FWETH يبلغ 5.51K، مع إجمالي عرض 5506.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 10.49M.