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سعر FLOPPA (FLOPPA) المباشر لليوم هو USD 0.000022 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.02K . يتم تحديث سعر FLOPPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FLOPPA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر FLOPPA خلال اليوم هو -7.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر FLOPPA (FLOPPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FLOPPA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FLOPPA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FLOPPA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FLOPPA مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.02% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FLOPPA (FLOPPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FLOPPA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00002102$ 0.00002102 $ 0.00002102 24 ساعة مرتفع $ 0.00002389$ 0.00002389 $ 0.00002389 عالية طوال الوقت $ 0.00133085$ 0.00133085 $ 0.00133085 تغير السعر (1 ساعة) -0.69% تغير السعر (1يوم) -7.02% تغير السعر (7 أيام) -90.48%

معلومات سوق FLOPPA (FLOPPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: