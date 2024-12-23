سعر FlokiFork (FORK)
سعر FlokiFork (FORK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 150.00K. يتم تحديث سعر FORK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FlokiFork الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 63.43K
- تغيير سعر FlokiFork خلال اليوم هو +12.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.57T
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خلال اليوم، كان سعر FlokiFork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FlokiFork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FlokiFork مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FlokiFork مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+12.13%
|30 يوم
|$ 0
|-35.52%
|60 يوم
|$ 0
|-29.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FlokiFork: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.91%
+12.13%
-18.07%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
We will tell the tale of FlokiFork and how he and his Pink Vikings community conquered all challenges before them. The Pink Viking dog FlokiFork has faced perilous storms of TAXED TOKENS, FUD, rugs, $PORKs and attacks of those who want to discredit him. But he stands victorious.
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