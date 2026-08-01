سعر Flipr اليوم

السعر المباشر لمشروع Flipr (FLIPR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FLIPR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FLIPR.

يحتل Flipr حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,147.03، مع عرض متداول قدره 699.62M FLIPR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FLIPR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02803878، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FLIPR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-1.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Flipr (FLIPR)

القيمة السوقية $ 13.15K$ 13.15K $ 13.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.78K$ 18.78K $ 18.78K إمداد دورة التداول 699.62M 699.62M 699.62M إجمالي العرض 999,619,983.938598 999,619,983.938598 999,619,983.938598

القيمة السوقية الحالية لـ Flipr هي $ 13.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FLIPR يبلغ 699.62M، مع إجمالي عرض 999619983.938598. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.78K.