سعر Flippy (FLIPPY)
سعر Flippy (FLIPPY) المباشر لليوم هو USD 0.585998. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FLIPPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Flippy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 97.12K
- تغيير سعر Flippy خلال اليوم هو -9.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Flippy مقابل USD هو $ -0.0592832698537761 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flippy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flippy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0592832698537761
|-9.18%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Flippy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.98%
-9.18%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Flippy the Switch project is a meme coin built on the XRPL (XRP Ledger) ecosystem. It focuses on community-driven initiatives, aiming to create a fun and energetic environment within the cryptocurrency space. The project incorporates organic community engagement, including token burns, giveaways, contests, and other interactive activities. Its core mission is to bring together meme coin enthusiasts while leveraging the XRPL blockchain for speed and efficiency, all while promoting the $FLIPPY token as a symbol of fun and connection.
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