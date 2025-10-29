معلومات سعر Flagship by Virtuals (FYI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00574105 24 ساعة منخفض $ 0.00690019 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.02405088 أدنى سعر $ 0.00218454 تغير السعر (1 ساعة) -0.80% تغير السعر (1يوم) +1.96% تغير السعر (7 أيام) +81.12%

سعر Flagship by Virtuals (FYI) في الوقت الحقيقي هو $0.00621493. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FYI بين أدنى سعر $ 0.00574105 وأعلى سعر $ 0.00690019، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFYI على الإطلاق هو $ 0.02405088، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00218454.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FYI -0.80% على مدار الساعة الماضية، +1.96% على مدار 24 ساعة، و +81.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flagship by Virtuals (FYI)

القيمة السوقية $ 609.54K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.21M إمداد دورة التداول 98.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Flagship by Virtuals هي $ 609.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FYI يبلغ 98.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.21M.