سعر Flagship by Virtuals المباشر اليوم هو 0.00621493 USD.

سعر Flagship by Virtuals (FYI)

$0.00621323
+1.90%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة.
مخطط أسعار Flagship by Virtuals (FYI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:52:24 (UTC+8)

معلومات سعر Flagship by Virtuals (FYI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00574105
24 ساعة منخفض
$ 0.00690019
24 ساعة مرتفع

$ 0.00574105
$ 0.00690019
$ 0.02405088
$ 0.00218454
-0.80%

+1.96%

+81.12%

+81.12%

سعر Flagship by Virtuals (FYI) في الوقت الحقيقي هو $0.00621493. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FYI بين أدنى سعر $ 0.00574105 وأعلى سعر $ 0.00690019، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFYI على الإطلاق هو $ 0.02405088، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00218454.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FYI -0.80% على مدار الساعة الماضية، +1.96% على مدار 24 ساعة، و +81.12% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Flagship by Virtuals (FYI)

$ 609.54K
--
$ 6.21M
98.10M
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ Flagship by Virtuals هي $ 609.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FYI يبلغ 98.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.21M.

سجل سعر Flagship by Virtuals (FYI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Flagship by Virtuals مقابل USD هو $ +0.00011943 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Flagship by Virtuals مقابل USD هو $ +0.0001898381 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Flagship by Virtuals مقابل USD هو $ -0.0035078220 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Flagship by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00011943+1.96%
30 يوم$ +0.0001898381+3.05%
60 يوم$ -0.0035078220-56.44%
90 يوم$ 0--

ما هو Flagship by Virtuals ( FYI )

Flagship is an AI trading platform that generates alpha from crypto sentiment. It tracks 12.5M traders and analyzes over 1M messages daily to catch potential early market shifts.

Our AI Agents publish live signals in real time, giving you a front-row seat to potential early market moves. Today, you can track and stake on those signals. Soon, you’ll have the option to follow their real trades directly.

Flagship’s mission is to bring AI, automation, and full on-chain execution together in a framework that makes advanced crypto investing more accessible to a broader audience.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم.

توقعات سعر Flagship by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة Flagship by Virtuals (FYI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Flagship by Virtuals (FYI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Flagship by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر Flagship by Virtuals!

عملة FYI إلى العملات المحلية

توكنوميكس Flagship by Virtuals (FYI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Flagship by Virtuals (FYI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FYI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Flagship by Virtuals (FYI)

كم يساوي Flagship by Virtuals (FYI) اليوم؟
سعر FYI المباشر في USD هو USD 0.00621493، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FYI إلى USD الحالي؟
سعر FYI إلى USD الحالي هو $ 0.00621493. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Flagship by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة FYI هي $ 609.54K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FYI؟
العرض المتداول لتوكن FYI هو 98.10M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FYI؟
حقق FYI سعرًا قياسيًا قدره 0.02405088 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FYI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00218454 FYI.
ما هو حجم تداول FYI؟
حجم تداول FYI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FYI هذا العام؟
قد يرتفع FYI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FYI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:52:24 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

