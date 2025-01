ما هو First Meme ( LOLCAT )

The project is based on the first posted meme cat on bitcointalk from 26 December 2010. User ShadowOfHarbringer shared this cat and described it as follows: "how could anybody refuse this soft fluffy little lolcat?" We are a meme token and we are building a community following this narrative. Cats have been trending a lot lately, and have been used in many memes and contexts.

المصدر First Meme (LOLCAT) الموقع الرسمي