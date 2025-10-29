معلومات سعر FireChicken (FCKN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.05% تغير السعر (1يوم) -2.88% تغير السعر (7 أيام) +5.05% تغير السعر (7 أيام) +5.05%

سعر FireChicken (FCKN) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FCKN بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFCKN على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FCKN -0.05% على مدار الساعة الماضية، -2.88% على مدار 24 ساعة، و +5.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق FireChicken (FCKN)

القيمة السوقية $ 196.97K$ 196.97K $ 196.97K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 196.97K$ 196.97K $ 196.97K إمداد دورة التداول 985.60M 985.60M 985.60M إجمالي العرض 985,595,425.464798 985,595,425.464798 985,595,425.464798

القيمة السوقية الحالية لـ FireChicken هي $ 196.97K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FCKN يبلغ 985.60M، مع إجمالي عرض 985595425.464798. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 196.97K.