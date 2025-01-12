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سعر Fire Protocol (FIRE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.06K . يتم تحديث سعر FIRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fire Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.96 - تغيير سعر Fire Protocol خلال اليوم هو -2.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.96M

أداء سعر Fire Protocol (FIRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fire Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fire Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fire Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fire Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.23% 30 يوم $ 0 -13.51% 60 يوم $ 0 -19.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Fire Protocol (FIRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fire Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.25$ 3.25 $ 3.25 تغير السعر (1 ساعة) -0.02% تغير السعر (1يوم) -2.23% تغير السعر (7 أيام) -12.42%

معلومات سوق Fire Protocol (FIRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: