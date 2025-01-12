سعر Fire Protocol (FIRE)
سعر Fire Protocol (FIRE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.06K. يتم تحديث سعر FIRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fire Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 47.96
- تغيير سعر Fire Protocol خلال اليوم هو -2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.96M
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خلال اليوم، كان سعر Fire Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fire Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fire Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fire Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.23%
|30 يوم
|$ 0
|-13.51%
|60 يوم
|$ 0
|-19.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fire Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.02%
-2.23%
-12.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The FIRE token is our governance token. FIRE is used to power our economic incentive mechanisms, to help support community proposals, and to perform voting.
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