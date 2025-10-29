سعر Finger Monkey المباشر اليوم هو 0.00004679 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Finger Monkey المباشر اليوم هو 0.00004679 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FM بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Finger Monkey

سعر Finger Monkey (FM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 FM إلى USD:

--
----
+7.20%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Finger Monkey (FM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:17:04 (UTC+8)

معلومات سعر Finger Monkey (FM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00004067
$ 0.00004067
24 ساعة منخفض
$ 0.00004771
$ 0.00004771
24 ساعة مرتفع

$ 0.00004067
$ 0.00004067

$ 0.00004771
$ 0.00004771

$ 0.00010498
$ 0.00010498

$ 0.00003449
$ 0.00003449

-0.04%

+7.20%

+11.96%

+11.96%

سعر Finger Monkey (FM) في الوقت الحقيقي هو $0.00004679. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FM بين أدنى سعر $ 0.00004067 وأعلى سعر $ 0.00004771، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFM على الإطلاق هو $ 0.00010498، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003449.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FM -0.04% على مدار الساعة الماضية، +7.20% على مدار 24 ساعة، و +11.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Finger Monkey (FM)

$ 44.92K
$ 44.92K

--
--

$ 46.14K
$ 46.14K

960.00M
960.00M

986,016,448.0
986,016,448.0

القيمة السوقية الحالية لـ Finger Monkey هي $ 44.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FM يبلغ 960.00M، مع إجمالي عرض 986016448.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.14K.

سجل سعر Finger Monkey (FM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Finger Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Finger Monkey مقابل USD هو $ +0.0000080316 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Finger Monkey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Finger Monkey مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+7.20%
30 يوم$ +0.0000080316+17.17%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Finger Monkey ( FM )

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Finger Monkey (FM)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Finger Monkey (USD)

كم ستكون قيمة Finger Monkey (FM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Finger Monkey (FM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Finger Monkey.

تحقق الآن من توقعات سعر Finger Monkey!

عملة FM إلى العملات المحلية

توكنوميكس Finger Monkey (FM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Finger Monkey (FM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FM والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Finger Monkey (FM)

كم يساوي Finger Monkey (FM) اليوم؟
سعر FM المباشر في USD هو USD 0.00004679، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FM إلى USD الحالي؟
سعر FM إلى USD الحالي هو $ 0.00004679. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Finger Monkey ؟
القيمة السوقية لعملة FM هي $ 44.92K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FM؟
العرض المتداول لتوكن FM هو 960.00M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FM؟
حقق FM سعرًا قياسيًا قدره 0.00010498 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00003449 FM.
ما هو حجم تداول FM؟
حجم تداول FM المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع FM هذا العام؟
قد يرتفع FM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FM لمزيد من التحليل المتعمق.
$113,016.42

$4,002.60

$0.04227

$197.77

$3.1775

