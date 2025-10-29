معلومات سعر Finger Monkey (FM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.00004067 24 ساعة مرتفع $ 0.00004771 عالية طوال الوقت $ 0.00010498 أدنى سعر $ 0.00003449 تغير السعر (1 ساعة) -0.04% تغير السعر (1يوم) +7.20% تغير السعر (7 أيام) +11.96%

سعر Finger Monkey (FM) في الوقت الحقيقي هو $0.00004679. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FM بين أدنى سعر $ 0.00004067 وأعلى سعر $ 0.00004771، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFM على الإطلاق هو $ 0.00010498، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00003449.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FM -0.04% على مدار الساعة الماضية، +7.20% على مدار 24 ساعة، و +11.96% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Finger Monkey (FM)

القيمة السوقية $ 44.92K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 46.14K إمداد دورة التداول 960.00M إجمالي العرض 986,016,448.0

القيمة السوقية الحالية لـ Finger Monkey هي $ 44.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FM يبلغ 960.00M، مع إجمالي عرض 986016448.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 46.14K.