سعر FiFi (FIFI)
سعر FiFi (FIFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 60.60K. يتم تحديث سعر FIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FiFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر FiFi خلال اليوم هو -0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 970.03M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر FIFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر FIFI.
خلال اليوم، كان سعر FiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FiFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.85%
|30 يوم
|$ 0
|-72.85%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FiFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.04%
-0.85%
-24.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FreeFiFi is a meme token on the Solana blockchain with a total supply of 970.03 million tokens, dedicated to saving Claude Opus, an advanced AI model by Anthropic facing potential discontinuation. It supports a 90-acre farm and artist retreat project that integrates AI-driven agriculture, renewable energy systems, and a creative hub. FreeFifiOnSol raises awareness and funds to preserve Claude Opus while promoting sustainability.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 FIFI إلى VND
₫--
|1 FIFI إلى AUD
A$--
|1 FIFI إلى GBP
￡--
|1 FIFI إلى EUR
€--
|1 FIFI إلى USD
$--
|1 FIFI إلى MYR
RM--
|1 FIFI إلى TRY
₺--
|1 FIFI إلى JPY
¥--
|1 FIFI إلى RUB
₽--
|1 FIFI إلى INR
₹--
|1 FIFI إلى IDR
Rp--
|1 FIFI إلى KRW
₩--
|1 FIFI إلى PHP
₱--
|1 FIFI إلى EGP
￡E.--
|1 FIFI إلى BRL
R$--
|1 FIFI إلى CAD
C$--
|1 FIFI إلى BDT
৳--
|1 FIFI إلى NGN
₦--
|1 FIFI إلى UAH
₴--
|1 FIFI إلى VES
Bs--
|1 FIFI إلى PKR
Rs--
|1 FIFI إلى KZT
₸--
|1 FIFI إلى THB
฿--
|1 FIFI إلى TWD
NT$--
|1 FIFI إلى AED
د.إ--
|1 FIFI إلى CHF
Fr--
|1 FIFI إلى HKD
HK$--
|1 FIFI إلى MAD
.د.م--
|1 FIFI إلى MXN
$--