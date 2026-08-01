سعر fetchr اليوم

السعر المباشر لمشروع fetchr (FETCHR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FETCHR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FETCHR.

يحتل fetchr حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 20,255، مع عرض متداول قدره 100.00B FETCHR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FETCHR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FETCHR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق fetchr (FETCHR)

القيمة السوقية $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.26K$ 20.26K $ 20.26K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ fetchr هي $ 20.26K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FETCHR يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.26K.