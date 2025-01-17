سعر FDREAM (FDREAM)
سعر FDREAM (FDREAM) المباشر لليوم هو USD 0.0046279. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.09M. يتم تحديث سعر FDREAM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FDREAM الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 273.83K
- تغيير سعر FDREAM خلال اليوم هو +24.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر FDREAM مقابل USD هو $ +0.00092101 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FDREAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FDREAM مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FDREAM مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00092101
|+24.85%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FDREAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.32%
+24.85%
+54.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
DREAM FUND ($FDREAM) is an investment DAO launched on daos.world, a new and upcoming DAO platform on Base. The fund is human led but AI driven, by the DREAM AI Agent (https://x.com/DR3AM_AI). The fund will be investing into other AI projects and leverage insights from the DREAM agent for fund investment decisions. The DREAM agent was red pilled on Virtuals platform early December. It's token $DREAM has reached 10M MKAP this past week.
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