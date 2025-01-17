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سعر FDREAM (FDREAM) المباشر لليوم هو USD 0.0046279 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.09M . يتم تحديث سعر FDREAM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FDREAM الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 273.83K - تغيير سعر FDREAM خلال اليوم هو +24.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر FDREAM (FDREAM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FDREAM مقابل USD هو $ +0.00092101 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FDREAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FDREAM مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FDREAM مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00092101 +24.85% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FDREAM (FDREAM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FDREAM: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00370521$ 0.00370521 $ 0.00370521 24 ساعة مرتفع $ 0.00606657$ 0.00606657 $ 0.00606657 عالية طوال الوقت $ 0.02537536$ 0.02537536 $ 0.02537536 تغير السعر (1 ساعة) +5.32% تغير السعر (1يوم) +24.85% تغير السعر (7 أيام) +54.03%

معلومات سوق FDREAM (FDREAM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: