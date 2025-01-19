سعر Fatality Coin (FATALITY)
سعر Fatality Coin (FATALITY) المباشر لليوم هو USD 0.00908096. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر FATALITY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Fatality Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.23K
- تغيير سعر Fatality Coin خلال اليوم هو -5.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Fatality Coin مقابل USD هو $ -0.000550794834601194 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Fatality Coin مقابل USD هو $ -0.0049061421 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Fatality Coin مقابل USD هو $ -0.0052801387 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Fatality Coin مقابل USD هو $ -0.005345280369106025 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000550794834601194
|-5.71%
|30 يوم
|$ -0.0049061421
|-54.02%
|60 يوم
|$ -0.0052801387
|-58.14%
|90 يوم
|$ -0.005345280369106025
|-37.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Fatality Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+5.35%
-5.71%
+2.19%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Remember those pulse-pounding, button-smashing battles that had us on the edge? FATALITY COIN brings that same adrenaline rush to the blockchain. $FATALITY Meme Coin is more than just digital cash; it’s a high-five to our childhood heroes and a way to keep the spirit of those epic arcade battles alive. It's like stepping back into the arena, where victory was sweet, and every move was a potential game-changer. $FATALITY is the coin Mortal Kombat fans didn’t know they needed, but now can’t live without. Get ready to “Finish Him!” in style!
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