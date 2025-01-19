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سعر Fatality Coin (FATALITY) المباشر لليوم هو USD 0.00908096 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر FATALITY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Fatality Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.23K - تغيير سعر Fatality Coin خلال اليوم هو -5.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Fatality Coin (FATALITY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Fatality Coin مقابل USD هو $ -0.000550794834601194 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Fatality Coin مقابل USD هو $ -0.0049061421 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Fatality Coin مقابل USD هو $ -0.0052801387 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Fatality Coin مقابل USD هو $ -0.005345280369106025 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000550794834601194 -5.71% 30 يوم $ -0.0049061421 -54.02% 60 يوم $ -0.0052801387 -58.14% 90 يوم $ -0.005345280369106025 -37.05%

تحليل سعر Fatality Coin (FATALITY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Fatality Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00848122$ 0.00848122 $ 0.00848122 24 ساعة مرتفع $ 0.01007503$ 0.01007503 $ 0.01007503 عالية طوال الوقت $ 0.04897624$ 0.04897624 $ 0.04897624 تغير السعر (1 ساعة) +5.35% تغير السعر (1يوم) -5.71% تغير السعر (7 أيام) +2.19%

معلومات سوق Fatality Coin (FATALITY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: