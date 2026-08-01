سعر Farverse اليوم

السعر المباشر لمشروع Farverse (FARVERSE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.91% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FARVERSE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل FARVERSE.

يحتل Farverse حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 85,622، مع عرض متداول قدره 80.96B FARVERSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FARVERSE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك FARVERSE بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+0.32% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Farverse (FARVERSE)

القيمة السوقية $ 85.62K$ 85.62K $ 85.62K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 105.76K$ 105.76K $ 105.76K إمداد دورة التداول 80.96B 80.96B 80.96B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Farverse هي $ 85.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FARVERSE يبلغ 80.96B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 105.76K.