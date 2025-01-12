سعر FartGuy (FARTGUY)
سعر FartGuy (FARTGUY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 22.33K. يتم تحديث سعر FARTGUY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FartGuy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.09K
- تغيير سعر FartGuy خلال اليوم هو -3.78%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 784.03M
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خلال اليوم، كان سعر FartGuy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FartGuy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FartGuy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FartGuy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.78%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FartGuy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.63%
-3.78%
+11.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Fart Guy here to save the Trenches. Fartcoin is a meme-inspired cryptocurrency on the Solana blockchain, known for its humorous theme, unique "gas fee" system triggering fart sounds, and vibrant community. It combines internet culture with innovation, rewarding users for fart-related memes and jokes. Despite its playful nature, Fartcoin has gained significant traction in the memecoin market.
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