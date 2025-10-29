معلومات سعر fair (FAIR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01471811$ 0.01471811 $ 0.01471811 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +8.58% تغير السعر (7 أيام) +8.58%

سعر fair (FAIR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FAIR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFAIR على الإطلاق هو $ 0.01471811، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FAIR -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +8.58% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق fair (FAIR)

القيمة السوقية $ 118.47K$ 118.47K $ 118.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 572.70K$ 572.70K $ 572.70K إمداد دورة التداول 206.85M 206.85M 206.85M إجمالي العرض 999,945,055.086117 999,945,055.086117 999,945,055.086117

القيمة السوقية الحالية لـ fair هي $ 118.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FAIR يبلغ 206.85M، مع إجمالي عرض 999945055.086117. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 572.70K.