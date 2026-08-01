سعر Exiom اليوم

السعر المباشر لمشروع Exiom (XEQM) اليوم هو $ 0.01494266، مع تغير بنسبة 0.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XEQM الحالي إلى USD هو $ 0.01494266 لكل XEQM.

يحتل Exiom حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,174,998، مع عرض متداول قدره 279.40M XEQM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XEQM بين $ 0.01480987 (أدنى) و$ 0.01513883 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.04690991، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00711336.

على المدى القصير، تحرك XEQM بمقدار -0.02% خلال الساعة الماضية و-7.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.78K.

معلومات سوق Exiom (XEQM)

القيمة السوقية $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M الحجم (24 ساعة) $ 1.78K$ 1.78K $ 1.78K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.18M$ 4.18M $ 4.18M إمداد دورة التداول 279.40M 279.40M 279.40M إجمالي العرض 279,402,671.0 279,402,671.0 279,402,671.0

القيمة السوقية الحالية لـ Exiom هي $ 4.17M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.78K. العرض المتداول لـ XEQM يبلغ 279.40M، مع إجمالي عرض 279402671.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.18M.