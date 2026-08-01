سعر evo اليوم

السعر المباشر لمشروع evo (EVO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 16.51% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EVO.

يحتل evo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 144,833، مع عرض متداول قدره 100.00B EVO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EVO بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و-18.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق evo (EVO)

القيمة السوقية $ 144.83K$ 144.83K $ 144.83K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 144.83K$ 144.83K $ 144.83K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ evo هي $ 144.83K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EVO يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 144.83K.