معلومات سعر Evil Larry (LARRY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00528707 $ 0.00528707 $ 0.00528707 24 ساعة منخفض $ 0.0056784 $ 0.0056784 $ 0.0056784 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00528707$ 0.00528707 $ 0.00528707 24 ساعة مرتفع $ 0.0056784$ 0.0056784 $ 0.0056784 عالية طوال الوقت $ 0.088823$ 0.088823 $ 0.088823 أدنى سعر $ 0.00155563$ 0.00155563 $ 0.00155563 تغير السعر (1 ساعة) +1.19% تغير السعر (1يوم) -3.62% تغير السعر (7 أيام) -13.35% تغير السعر (7 أيام) -13.35%

سعر Evil Larry (LARRY) في الوقت الحقيقي هو $0.00535925. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LARRY بين أدنى سعر $ 0.00528707 وأعلى سعر $ 0.0056784، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLARRY على الإطلاق هو $ 0.088823، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00155563.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LARRY +1.19% على مدار الساعة الماضية، -3.62% على مدار 24 ساعة، و -13.35% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Evil Larry (LARRY)

القيمة السوقية $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.32M$ 5.32M $ 5.32M إمداد دورة التداول 998.48M 998.48M 998.48M إجمالي العرض 998,483,250.3295691 998,483,250.3295691 998,483,250.3295691

القيمة السوقية الحالية لـ Evil Larry هي $ 5.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ LARRY يبلغ 998.48M، مع إجمالي عرض 998483250.3295691. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.32M.