سعر EveryCoin (EVY)
سعر EveryCoin (EVY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EVY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EveryCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 214.22
- تغيير سعر EveryCoin خلال اليوم هو +4.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EveryCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EveryCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EveryCoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EveryCoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.08%
|30 يوم
|$ 0
|+5.79%
|60 يوم
|$ 0
|-37.61%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر EveryCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.33%
+4.08%
-3.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Aaron Platform is a new financial platform that combines stable coin(TabiPay) with fluid value coin(EveryCoin) to solve the problems of blockchain speed and high variability of cryptocurrency. We have redefined financial services and changed the paradigm. Financial service will be transformed from a previous strictly graded, exclusively centralized systems to a decentralized, comprehensive and scalable systems.
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