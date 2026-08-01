سعر evaUSDC اليوم

السعر المباشر لمشروع evaUSDC (EVAUSDC) اليوم هو $ 1.002، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVAUSDC الحالي إلى USD هو $ 1.002 لكل EVAUSDC.

يحتل evaUSDC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,498,522، مع عرض متداول قدره 2.34M EVAUSDC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVAUSDC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.002، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.978684.

على المدى القصير، تحرك EVAUSDC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 50.85.

معلومات سوق evaUSDC (EVAUSDC)

القيمة السوقية $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M الحجم (24 ساعة) $ 50.85$ 50.85 $ 50.85 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.50M$ 2.50M $ 2.50M إمداد دورة التداول 2.34M 2.34M 2.34M إجمالي العرض 2,342,352.676708 2,342,352.676708 2,342,352.676708

القيمة السوقية الحالية لـ evaUSDC هي $ 2.50M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 50.85. العرض المتداول لـ EVAUSDC يبلغ 2.34M، مع إجمالي عرض 2342352.676708. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.50M.