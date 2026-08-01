سعر evaETH اليوم

السعر المباشر لمشروع evaETH (EVAETH) اليوم هو $ 1,929.05، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EVAETH الحالي إلى USD هو $ 1,929.05 لكل EVAETH.

يحتل evaETH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 29,029، مع عرض متداول قدره 1.01 EVAETH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EVAETH بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2,140.98، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,552.6.

على المدى القصير، تحرك EVAETH بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 367.55.

معلومات سوق evaETH (EVAETH)

القيمة السوقية $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K الحجم (24 ساعة) $ 367.55$ 367.55 $ 367.55 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 29.03K$ 29.03K $ 29.03K إمداد دورة التداول 1.01 1.01 1.01 إجمالي العرض 1.011876453288272 1.011876453288272 1.011876453288272

القيمة السوقية الحالية لـ evaETH هي $ 29.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 367.55. العرض المتداول لـ EVAETH يبلغ 1.01، مع إجمالي عرض 1.011876453288272. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 29.03K.