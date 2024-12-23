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سعر Etho Protocol (ETHO) المباشر لليوم هو USD 0.01183061 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 838.76K . يتم تحديث سعر ETHO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Etho Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.39K - تغيير سعر Etho Protocol خلال اليوم هو -1.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 70.85M

أداء سعر Etho Protocol (ETHO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Etho Protocol مقابل USD هو $ -0.00018838350916064 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Etho Protocol مقابل USD هو $ +0.0031741065 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Etho Protocol مقابل USD هو $ +0.0013153686 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Etho Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00018838350916064 -1.56% 30 يوم $ +0.0031741065 +26.83% 60 يوم $ +0.0013153686 +11.12% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Etho Protocol (ETHO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Etho Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01179714$ 0.01179714 $ 0.01179714 24 ساعة مرتفع $ 0.01203699$ 0.01203699 $ 0.01203699 عالية طوال الوقت $ 0.302848$ 0.302848 $ 0.302848 تغير السعر (1 ساعة) +0.14% تغير السعر (1يوم) -1.56% تغير السعر (7 أيام) -4.14%

معلومات سوق Etho Protocol (ETHO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: