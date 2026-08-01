سعر Etherfuse GILTS اليوم

السعر المباشر لمشروع Etherfuse GILTS (GILTS) اليوم هو $ 1.42، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GILTS الحالي إلى USD هو $ 1.42 لكل GILTS.

يحتل Etherfuse GILTS حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 177,705، مع عرض متداول قدره 125.03K GILTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GILTS بين $ 1.42 (أدنى) و$ 1.42 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.44، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.37.

على المدى القصير، تحرك GILTS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 430.95.

معلومات سوق Etherfuse GILTS (GILTS)

القيمة السوقية $ 177.71K$ 177.71K $ 177.71K الحجم (24 ساعة) $ 430.95$ 430.95 $ 430.95 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 177.71K$ 177.71K $ 177.71K إمداد دورة التداول 125.03K 125.03K 125.03K إجمالي العرض 125,026.0 125,026.0 125,026.0

القيمة السوقية الحالية لـ Etherfuse GILTS هي $ 177.71K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 430.95. العرض المتداول لـ GILTS يبلغ 125.03K، مع إجمالي عرض 125026.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 177.71K.