معلومات سعر ErectusDAO (YUGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.194609 $ 0.194609 $ 0.194609 24 ساعة منخفض $ 0.213663 $ 0.213663 $ 0.213663 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.194609$ 0.194609 $ 0.194609 24 ساعة مرتفع $ 0.213663$ 0.213663 $ 0.213663 عالية طوال الوقت $ 0.281013$ 0.281013 $ 0.281013 أدنى سعر $ 0.178234$ 0.178234 $ 0.178234 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +4.85% تغير السعر (7 أيام) +11.34% تغير السعر (7 أيام) +11.34%

سعر ErectusDAO (YUGE) في الوقت الحقيقي هو $0.207127. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول YUGE بين أدنى سعر $ 0.194609 وأعلى سعر $ 0.213663، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـYUGE على الإطلاق هو $ 0.281013، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.178234.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير YUGE -0.03% على مدار الساعة الماضية، +4.85% على مدار 24 ساعة، و +11.34% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ErectusDAO (YUGE)

القيمة السوقية $ 330.39K$ 330.39K $ 330.39K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 330.39K$ 330.39K $ 330.39K إمداد دورة التداول 1.60M 1.60M 1.60M إجمالي العرض 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

القيمة السوقية الحالية لـ ErectusDAO هي $ 330.39K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ YUGE يبلغ 1.60M، مع إجمالي عرض 1595241.433839235. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 330.39K.