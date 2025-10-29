معلومات سعر EquitEdge (EEG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24 ساعة منخفض $ 0.05005 $ 0.05005 $ 0.05005 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 24 ساعة مرتفع $ 0.05005$ 0.05005 $ 0.05005 عالية طوال الوقت $ 0.058283$ 0.058283 $ 0.058283 أدنى سعر $ 0.04823955$ 0.04823955 $ 0.04823955 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00% تغير السعر (7 أيام) 0.00%

سعر EquitEdge (EEG) في الوقت الحقيقي هو $0.05005. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EEG بين أدنى سعر $ 0.05005 وأعلى سعر $ 0.05005، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEEG على الإطلاق هو $ 0.058283، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.04823955.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EEG 0.00% على مدار الساعة الماضية، 0.00% على مدار 24 ساعة، و 0.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EquitEdge (EEG)

القيمة السوقية $ 20.02M$ 20.02M $ 20.02M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 25.02M$ 25.02M $ 25.02M إمداد دورة التداول 400.00M 400.00M 400.00M إجمالي العرض 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ EquitEdge هي $ 20.02M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EEG يبلغ 400.00M، مع إجمالي عرض 500000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 25.02M.