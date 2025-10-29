معلومات سعر Enlightenment (E) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.0000723 $ 0.0000723 $ 0.0000723 24 ساعة منخفض $ 0.00010486 $ 0.00010486 $ 0.00010486 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.0000723$ 0.0000723 $ 0.0000723 24 ساعة مرتفع $ 0.00010486$ 0.00010486 $ 0.00010486 عالية طوال الوقت $ 0.00060777$ 0.00060777 $ 0.00060777 أدنى سعر $ 0.00004528$ 0.00004528 $ 0.00004528 تغير السعر (1 ساعة) +0.18% تغير السعر (1يوم) -27.76% تغير السعر (7 أيام) +55.40% تغير السعر (7 أيام) +55.40%

سعر Enlightenment (E) في الوقت الحقيقي هو $0.00007574. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول E بين أدنى سعر $ 0.0000723 وأعلى سعر $ 0.00010486، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـE على الإطلاق هو $ 0.00060777، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00004528.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير E +0.18% على مدار الساعة الماضية، -27.76% على مدار 24 ساعة، و +55.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Enlightenment (E)

القيمة السوقية $ 75.74K$ 75.74K $ 75.74K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 75.74K$ 75.74K $ 75.74K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,987,002.875597 999,987,002.875597 999,987,002.875597

القيمة السوقية الحالية لـ Enlightenment هي $ 75.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ E يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999987002.875597. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 75.74K.