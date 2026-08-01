سعر ENIDOG اليوم

السعر المباشر لمشروع ENIDOG (ENIDOG) اليوم هو $ 0.00152392، مع تغير بنسبة 0.97% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ENIDOG الحالي إلى USD هو $ 0.00152392 لكل ENIDOG.

يحتل ENIDOG حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 145,138، مع عرض متداول قدره 95.24M ENIDOG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ENIDOG بين $ 0.00149942 (أدنى) و$ 0.00152377 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00552283، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00108899.

على المدى القصير، تحرك ENIDOG بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و+9.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 297.73.

معلومات سوق ENIDOG (ENIDOG)

القيمة السوقية $ 145.14K$ 145.14K $ 145.14K الحجم (24 ساعة) $ 297.73$ 297.73 $ 297.73 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 145.14K$ 145.14K $ 145.14K إمداد دورة التداول 95.24M 95.24M 95.24M إجمالي العرض 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192 95,240,884.84729192

القيمة السوقية الحالية لـ ENIDOG هي $ 145.14K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 297.73. العرض المتداول لـ ENIDOG يبلغ 95.24M، مع إجمالي عرض 95240884.84729192. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 145.14K.