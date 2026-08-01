سعر Emulites اليوم

السعر المباشر لمشروع Emulites (EMULITES) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMULITES الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EMULITES.

يحتل Emulites حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,774.39، مع عرض متداول قدره 999.22M EMULITES. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMULITES بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00466691، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EMULITES بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-2.12% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Emulites (EMULITES)

القيمة السوقية $ 9.77K$ 9.77K $ 9.77K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.77K$ 9.77K $ 9.77K إمداد دورة التداول 999.22M 999.22M 999.22M إجمالي العرض 999,221,389.70077 999,221,389.70077 999,221,389.70077

القيمة السوقية الحالية لـ Emulites هي $ 9.77K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EMULITES يبلغ 999.22M، مع إجمالي عرض 999221389.70077. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.77K.