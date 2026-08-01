سعر ELLIE اليوم

السعر المباشر لمشروع ELLIE (ELLIE) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ELLIE الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ELLIE.

يحتل ELLIE حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 22,514، مع عرض متداول قدره 999.78M ELLIE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ELLIE بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0033953، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ELLIE بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-27.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ELLIE (ELLIE)

القيمة السوقية $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 22.51K$ 22.51K $ 22.51K إمداد دورة التداول 999.78M 999.78M 999.78M إجمالي العرض 999,776,990.5918263 999,776,990.5918263 999,776,990.5918263

القيمة السوقية الحالية لـ ELLIE هي $ 22.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ELLIE يبلغ 999.78M، مع إجمالي عرض 999776990.5918263. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 22.51K.