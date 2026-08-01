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سعر EGL1 المباشر اليوم هو 0.01579264 USD. القيمة السوقية لـ EGL1 هي 15,146,962 USD. تابع تحديثات أسعار EGL1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر EGL1 المباشر اليوم هو 0.01579264 USD. القيمة السوقية لـ EGL1 هي 15,146,962 USD. تابع تحديثات أسعار EGL1 إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن EGL1

معلومات سعر EGL1

ما هو EGL1

الموقع الرسمي لـ EGL1

اقتصاد توكن EGL1

توقعات سعر EGL1

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سعر EGL1 (EGL1)

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السعر المباشر لـ 1 EGL1 إلى USD:

$0.01579264
$0.01579264$0.01579264
-0.02%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار EGL1 (EGL1) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:16:43 (UTC+8)

سعر EGL1 اليوم

السعر المباشر لمشروع EGL1 (EGL1) اليوم هو $ 0.01579264، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EGL1 الحالي إلى USD هو $ 0.01579264 لكل EGL1.

يحتل EGL1 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,146,962، مع عرض متداول قدره 958.92M EGL1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EGL1 بين $ 0.01582766 (أدنى) و$ 0.01626079 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.122851، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01008437.

على المدى القصير، تحرك EGL1 بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+6.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 780.30K.

معلومات سوق EGL1 (EGL1)

$ 15.15M
$ 15.15M$ 15.15M

$ 780.30K
$ 780.30K$ 780.30K

$ 15.80M
$ 15.80M$ 15.80M

958.92M
958.92M 958.92M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ EGL1 هي $ 15.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 780.30K. العرض المتداول لـ EGL1 يبلغ 958.92M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.80M.

سجل سعر EGL1 بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01582766
$ 0.01582766$ 0.01582766
24 ساعة منخفض
$ 0.01626079
$ 0.01626079$ 0.01626079
24 ساعة مرتفع

$ 0.01582766
$ 0.01582766$ 0.01582766

$ 0.01626079
$ 0.01626079$ 0.01626079

$ 0.122851
$ 0.122851$ 0.122851

$ 0.01008437
$ 0.01008437$ 0.01008437

-0.51%

-2.10%

+6.75%

+6.75%

سجل سعر EGL1 (EGL1) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر EGL1 مقابل USD هو $ -0.000339848497833806 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EGL1 مقابل USD هو $ -0.0006721110 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EGL1 مقابل USD هو $ +0.0055664491 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EGL1 مقابل USD هو $ -0.00000000395440911 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000339848497833806-2.10%
30 يوم$ -0.0006721110-4.25%
60 يوم$ +0.0055664491+35.25%
90 يوم$ -0.00000000395440911-0.00%

توقعات أسعار EGL1

EGL1 (EGL1) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف EGL1 في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرEGL1 (EGL1) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر EGL1 نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر EGL1 الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار EGL1 للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار EGL1.

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المصدر EGL1 (EGL1)

الموقع الرسمي

الفئة :

Meme

نبذة عن EGL1

ما هو سعر السوق الحالي لـ EGL1؟

تبلغ قيمة EGL1 $0.01579264، مع تحرك بنسبة -2.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يعكس هذا التغيير أحدث حالة للعرض والطلب في أسواق العملات المشفرة العالمية.

كم عدد الملاك الفريدين لـ EGL1؟

هناك -- من الملاك على السلسلة، مما يدل على توزيع واعتماد المجتمع لـ EGL1. غالبًا ما يُعتبر ارتفاع عدد الملاك إشارة إلى تعزيز مشاركة الشبكة أو زيادة الاهتمام على المدى الطويل.

ما مدى نشاط EGL1 على بلوكتشينها الأصلي؟

باعتباره رمزًا على --، يتأثر النشاط بتفاعلات المحافظ ورسوم الشبكة وسلوك الإيداع ومستوى استخدام العقود الذكية. قد يرتبط ارتفاع النشاط بارتفاع حجم التداول أو بتطورات جديدة في النظام البيئي.

ما هي الكمية المتداولة الإجمالية لـ EGL1؟

تبلغ الكمية المتداولة 958920390.3183981، مما يؤثر بشكل مباشر على ندرة الرمز وتقييمه. يمكن أن تحدث تغييرات في المعروض بسبب عمليات الإصدار أو الحرق أو جداول فتح القفل.

ما هو حجم التداول خلال الـ 24 ساعة لـ EGL1؟

generated $-- من حجم التداول خلال اليوم الماضي، مما يوضح مدى نشاط تداول الأصل ومدى عمق السيولة فيه.

كيف يقارن أداء EGL1 بالمنافسين من فئة Meme؟

بالمقارنة مع الأصول الأخرى ضمن فئة Meme، يتأثر زخم EGL1 بمعنويات السوق واعتماد المستثمرين والمؤشرات على السلسلة المرتبطة بـ --.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول EGL1

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:16:43 (UTC+8)

تحديثات EGL1 (EGL1) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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