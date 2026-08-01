سعر EGL1 اليوم

السعر المباشر لمشروع EGL1 (EGL1) اليوم هو $ 0.01579264، مع تغير بنسبة 2.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EGL1 الحالي إلى USD هو $ 0.01579264 لكل EGL1.

يحتل EGL1 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,146,962، مع عرض متداول قدره 958.92M EGL1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EGL1 بين $ 0.01582766 (أدنى) و$ 0.01626079 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.122851، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01008437.

على المدى القصير، تحرك EGL1 بمقدار -0.51% خلال الساعة الماضية و+6.75% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 780.30K.

معلومات سوق EGL1 (EGL1)

القيمة السوقية $ 15.15M$ 15.15M $ 15.15M الحجم (24 ساعة) $ 780.30K$ 780.30K $ 780.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.80M$ 15.80M $ 15.80M إمداد دورة التداول 958.92M 958.92M 958.92M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ EGL1 هي $ 15.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 780.30K. العرض المتداول لـ EGL1 يبلغ 958.92M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.80M.