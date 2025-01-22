سعر EGAZ (EGAZ)
سعر EGAZ (EGAZ) المباشر لليوم هو USD 0.00349182. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر EGAZ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق EGAZ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.07
- تغيير سعر EGAZ خلال اليوم هو -5.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر EGAZ مقابل USD هو $ -0.000191416254471219 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر EGAZ مقابل USD هو $ -0.0018772432 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر EGAZ مقابل USD هو $ -0.0022754881 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر EGAZ مقابل USD هو $ -0.000053330901171112 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000191416254471219
|-5.19%
|30 يوم
|$ -0.0018772432
|-53.76%
|60 يوم
|$ -0.0022754881
|-65.16%
|90 يوم
|$ -0.000053330901171112
|-1.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر EGAZ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-5.19%
-22.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Egaz (EGAZ)? EGAZ is the base currency of Etica blockchain. Etica is a Desci (Decentralised Science) project. It is a blockchain for Open Source medical research without intellectual property. EGAZ is the cypto-currency that is used for: * Fees for processing transactions. * Reward EGAZ miners that support Etica blockchain. * Store of value: EGAZ supply will be limited by a tail emission and it can become a store of value
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