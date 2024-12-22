احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر EFX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر EFX.

سعر Effect AI (EFX) المباشر لليوم هو USD 0.02556747 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.28M . يتم تحديث سعر EFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Effect AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.85K - تغيير سعر Effect AI خلال اليوم هو +7.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 206.67M

أداء سعر Effect AI (EFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Effect AI مقابل USD هو $ +0.00174063 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Effect AI مقابل USD هو $ +0.0534141751 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Effect AI مقابل USD هو $ +0.0376097739 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Effect AI مقابل USD هو $ +0.017122902676154081 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00174063 +7.31% 30 يوم $ +0.0534141751 +208.91% 60 يوم $ +0.0376097739 +147.10% 90 يوم $ +0.017122902676154081 +202.77%

تحليل سعر Effect AI (EFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Effect AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02351358$ 0.02351358 $ 0.02351358 24 ساعة مرتفع $ 0.02664836$ 0.02664836 $ 0.02664836 عالية طوال الوقت $ 0.178357$ 0.178357 $ 0.178357 تغير السعر (1 ساعة) -2.76% تغير السعر (1يوم) +7.31% تغير السعر (7 أيام) -15.37%

معلومات سوق Effect AI (EFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: