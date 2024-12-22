سعر Effect AI (EFX)
سعر Effect AI (EFX) المباشر لليوم هو USD 0.02556747. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.28M. يتم تحديث سعر EFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Effect AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.85K
- تغيير سعر Effect AI خلال اليوم هو +7.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 206.67M
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خلال اليوم، كان سعر Effect AI مقابل USD هو $ +0.00174063 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Effect AI مقابل USD هو $ +0.0534141751 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Effect AI مقابل USD هو $ +0.0376097739 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Effect AI مقابل USD هو $ +0.017122902676154081 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00174063
|+7.31%
|30 يوم
|$ +0.0534141751
|+208.91%
|60 يوم
|$ +0.0376097739
|+147.10%
|90 يوم
|$ +0.017122902676154081
|+202.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Effect AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.76%
+7.31%
-15.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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