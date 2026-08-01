سعر EarthMeta اليوم

السعر المباشر لمشروع EarthMeta (EMT) اليوم هو $ 0.00212991، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EMT الحالي إلى USD هو $ 0.00212991 لكل EMT.

يحتل EarthMeta حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,472,808، مع عرض متداول قدره 2.10B EMT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EMT بين $ 0.00207729 (أدنى) و$ 0.00534964 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00534964، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00191997.

على المدى القصير، تحرك EMT بمقدار -60.18% خلال الساعة الماضية و-- خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 2.20K.

معلومات سوق EarthMeta (EMT)

القيمة السوقية $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M الحجم (24 ساعة) $ 2.20K$ 2.20K $ 2.20K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.47M$ 4.47M $ 4.47M إمداد دورة التداول 2.10B 2.10B 2.10B إجمالي العرض 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ EarthMeta هي $ 4.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 2.20K. العرض المتداول لـ EMT يبلغ 2.10B، مع إجمالي عرض 2100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.47M.