سعر earnAUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع earnAUSD (EARNAUSD) اليوم هو $ 1.01، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EARNAUSD الحالي إلى USD هو $ 1.01 لكل EARNAUSD.

يحتل earnAUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 21,272,805، مع عرض متداول قدره 21.05M EARNAUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EARNAUSD بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 11.25، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.947866.

على المدى القصير، تحرك EARNAUSD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.67.

معلومات سوق earnAUSD (EARNAUSD)

القيمة السوقية $ 21.27M$ 21.27M $ 21.27M الحجم (24 ساعة) $ 8.67$ 8.67 $ 8.67 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.27M$ 21.27M $ 21.27M إمداد دورة التداول 21.05M 21.05M 21.05M إجمالي العرض 21,051,595.042456 21,051,595.042456 21,051,595.042456

القيمة السوقية الحالية لـ earnAUSD هي $ 21.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.67. العرض المتداول لـ EARNAUSD يبلغ 21.05M، مع إجمالي عرض 21051595.042456. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.27M.