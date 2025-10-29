معلومات سعر EAGLES WINGS (EGW) في (USD)

سعر EAGLES WINGS (EGW) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول EGW بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـEGW على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير EGW -0.06% على مدار الساعة الماضية، -2.77% على مدار 24 ساعة، و -10.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق EAGLES WINGS (EGW)

القيمة السوقية الحالية لـ EAGLES WINGS هي $ 47.74K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ EGW يبلغ 446.95B، مع إجمالي عرض 446949443649.4603. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 47.74K.