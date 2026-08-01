سعر Eaglecoin اليوم

السعر المباشر لمشروع Eaglecoin (EGL) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل EGL الحالي إلى USD هو $ 0 لكل EGL.

يحتل Eaglecoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 99,851، مع عرض متداول قدره 1.00B EGL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول EGL بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك EGL بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-0.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 25.20.

معلومات سوق Eaglecoin (EGL)

القيمة السوقية $ 99.85K$ 99.85K $ 99.85K الحجم (24 ساعة) $ 25.20$ 25.20 $ 25.20 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 99.85K$ 99.85K $ 99.85K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Eaglecoin هي $ 99.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 25.20. العرض المتداول لـ EGL يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 99.85K.