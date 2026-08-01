سعر Dynamix اليوم

السعر المباشر لمشروع Dynamix (DYNA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DYNA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DYNA.

يحتل Dynamix حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 156,945، مع عرض متداول قدره 528.87T DYNA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DYNA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DYNA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+2.21% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dynamix (DYNA)

القيمة السوقية $ 156.95K$ 156.95K $ 156.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 332.62K$ 332.62K $ 332.62K إمداد دورة التداول 528.87T 528.87T 528.87T إجمالي العرض 1.0e+15 1.0e+15 1.0e+15

القيمة السوقية الحالية لـ Dynamix هي $ 156.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DYNA يبلغ 528.87T، مع إجمالي عرض 1.0e+15. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 332.62K.