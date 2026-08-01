سعر Dynachain اليوم

السعر المباشر لمشروع Dynachain (DYNA) اليوم هو $ 0.0341983، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DYNA الحالي إلى USD هو $ 0.0341983 لكل DYNA.

يحتل Dynachain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 13,239,369، مع عرض متداول قدره 387.37M DYNA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DYNA بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.29، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00329895.

على المدى القصير، تحرك DYNA بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 826.83.

معلومات سوق Dynachain (DYNA)

القيمة السوقية $ 13.24M$ 13.24M $ 13.24M الحجم (24 ساعة) $ 826.83$ 826.83 $ 826.83 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M إمداد دورة التداول 387.37M 387.37M 387.37M إجمالي العرض 399,999,998.0 399,999,998.0 399,999,998.0

القيمة السوقية الحالية لـ Dynachain هي $ 13.24M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 826.83. العرض المتداول لـ DYNA يبلغ 387.37M، مع إجمالي عرض 399999998.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.68M.