سعر DUNA AI المباشر اليوم هو 0.00037675 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي DUNA إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر DUNA بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن DUNA

معلومات سعر DUNA

الموقع الرسمي لـ DUNA

اقتصاد توكن DUNA

توقعات سعر DUNA

شعار DUNA AI

سعر DUNA AI (DUNA)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 DUNA إلى USD:

$0.0003767
$0.0003767$0.0003767
-6.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار DUNA AI (DUNA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:50:41 (UTC+8)

معلومات سعر DUNA AI (DUNA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00035032
$ 0.00035032$ 0.00035032
24 ساعة منخفض
$ 0.00040508
$ 0.00040508$ 0.00040508
24 ساعة مرتفع

$ 0.00035032
$ 0.00035032$ 0.00035032

$ 0.00040508
$ 0.00040508$ 0.00040508

$ 0.00300003
$ 0.00300003$ 0.00300003

$ 0.00027682
$ 0.00027682$ 0.00027682

-0.10%

-6.92%

+18.98%

+18.98%

سعر DUNA AI (DUNA) في الوقت الحقيقي هو $0.00037675. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DUNA بين أدنى سعر $ 0.00035032 وأعلى سعر $ 0.00040508، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDUNA على الإطلاق هو $ 0.00300003، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00027682.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DUNA -0.10% على مدار الساعة الماضية، -6.92% على مدار 24 ساعة، و +18.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DUNA AI (DUNA)

$ 376.75K
$ 376.75K$ 376.75K

--
----

$ 376.75K
$ 376.75K$ 376.75K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DUNA AI هي $ 376.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUNA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 376.75K.

سجل سعر DUNA AI (DUNA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر DUNA AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DUNA AI مقابل USD هو $ +0.0000013022 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DUNA AI مقابل USD هو $ -0.0000335613 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DUNA AI مقابل USD هو $ -0.0004995858742689189 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-6.92%
30 يوم$ +0.0000013022+0.35%
60 يوم$ -0.0000335613-8.90%
90 يوم$ -0.0004995858742689189-57.00%

ما هو DUNA AI ( DUNA )

At Duna our mission is clear: to onboard over 1 billion population with our sovereign-grade RWA for Tokenized Citizenship and secure national E-governance in a record time. Tokenize everything, everywhere.

Internet Countries Markets is the goal. And Internet Countries Markets is becoming a reality.

Nation by nation. Market by market. Chain by chain.

All powered by $DUNA Dunaverse - PIONEERING INTERNET COUNTRIES MARKET

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر DUNA AI (DUNA)

الموقع الرسمي

توقعات سعر DUNA AI (USD)

كم ستكون قيمة DUNA AI (DUNA) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك DUNA AI (DUNA) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة DUNA AI.

تحقق الآن من توقعات سعر DUNA AI!

عملة DUNA إلى العملات المحلية

توكنوميكس DUNA AI (DUNA)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس DUNA AI (DUNA) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس DUNA والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول DUNA AI (DUNA)

كم يساوي DUNA AI (DUNA) اليوم؟
سعر DUNA المباشر في USD هو USD 0.00037675، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر DUNA إلى USD الحالي؟
سعر DUNA إلى USD الحالي هو $ 0.00037675. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ DUNA AI ؟
القيمة السوقية لعملة DUNA هي $ 376.75K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن DUNA؟
العرض المتداول لتوكن DUNA هو 1.00B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ DUNA؟
حقق DUNA سعرًا قياسيًا قدره 0.00300003 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ DUNA؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00027682 DUNA.
ما هو حجم تداول DUNA؟
حجم تداول DUNA المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع DUNA هذا العام؟
قد يرتفع DUNA هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر DUNA لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:50:41 (UTC+8)

تحديثات DUNA AI (DUNA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

