معلومات سعر DUNA AI (DUNA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00035032 $ 0.00035032 $ 0.00035032 24 ساعة منخفض $ 0.00040508 $ 0.00040508 $ 0.00040508 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00035032$ 0.00035032 $ 0.00035032 24 ساعة مرتفع $ 0.00040508$ 0.00040508 $ 0.00040508 عالية طوال الوقت $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 أدنى سعر $ 0.00027682$ 0.00027682 $ 0.00027682 تغير السعر (1 ساعة) -0.10% تغير السعر (1يوم) -6.92% تغير السعر (7 أيام) +18.98% تغير السعر (7 أيام) +18.98%

سعر DUNA AI (DUNA) في الوقت الحقيقي هو $0.00037675. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DUNA بين أدنى سعر $ 0.00035032 وأعلى سعر $ 0.00040508، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDUNA على الإطلاق هو $ 0.00300003، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00027682.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DUNA -0.10% على مدار الساعة الماضية، -6.92% على مدار 24 ساعة، و +18.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق DUNA AI (DUNA)

القيمة السوقية $ 376.75K$ 376.75K $ 376.75K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 376.75K$ 376.75K $ 376.75K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ DUNA AI هي $ 376.75K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DUNA يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 376.75K.