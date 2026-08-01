سعر dTRINITY Staked dUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) اليوم هو $ 1.015، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SDUSD الحالي إلى USD هو $ 1.015 لكل SDUSD.

يحتل dTRINITY Staked dUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 524,764، مع عرض متداول قدره 516.94K SDUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SDUSD بين $ 1.015 (أدنى) و$ 1.015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.869721.

على المدى القصير، تحرك SDUSD بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 775.84.

معلومات سوق dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

القيمة السوقية $ 524.76K$ 524.76K $ 524.76K الحجم (24 ساعة) $ 775.84$ 775.84 $ 775.84 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 524.76K$ 524.76K $ 524.76K إمداد دورة التداول 516.94K 516.94K 516.94K إجمالي العرض 516,936.053947147 516,936.053947147 516,936.053947147

القيمة السوقية الحالية لـ dTRINITY Staked dUSD هي $ 524.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 775.84. العرض المتداول لـ SDUSD يبلغ 516.94K، مع إجمالي عرض 516936.053947147. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 524.76K.