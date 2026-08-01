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سعر dTRINITY Staked dUSD المباشر اليوم هو 1.015 USD. القيمة السوقية لـ SDUSD هي 524,764 USD. تابع تحديثات أسعار SDUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر dTRINITY Staked dUSD المباشر اليوم هو 1.015 USD. القيمة السوقية لـ SDUSD هي 524,764 USD. تابع تحديثات أسعار SDUSD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SDUSD

معلومات سعر SDUSD

ما هو SDUSD

الوثيقة البيضاء لـ SDUSD

الموقع الرسمي لـ SDUSD

اقتصاد توكن SDUSD

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شعار dTRINITY Staked dUSD

سعر dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SDUSD إلى USD:

$1.015
$1.015$1.015
0.00%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:09:09 (UTC+8)

سعر dTRINITY Staked dUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) اليوم هو $ 1.015، مع تغير بنسبة 0.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SDUSD الحالي إلى USD هو $ 1.015 لكل SDUSD.

يحتل dTRINITY Staked dUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 524,764، مع عرض متداول قدره 516.94K SDUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SDUSD بين $ 1.015 (أدنى) و$ 1.015 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.095، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.869721.

على المدى القصير، تحرك SDUSD بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و+0.03% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 775.84.

معلومات سوق dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

$ 524.76K
$ 524.76K$ 524.76K

$ 775.84
$ 775.84$ 775.84

$ 524.76K
$ 524.76K$ 524.76K

516.94K
516.94K 516.94K

516,936.053947147
516,936.053947147 516,936.053947147

القيمة السوقية الحالية لـ dTRINITY Staked dUSD هي $ 524.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 775.84. العرض المتداول لـ SDUSD يبلغ 516.94K، مع إجمالي عرض 516936.053947147. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 524.76K.

سجل سعر dTRINITY Staked dUSD بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24 ساعة منخفض
$ 1.015
$ 1.015$ 1.015
24 ساعة مرتفع

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.015
$ 1.015$ 1.015

$ 1.095
$ 1.095$ 1.095

$ 0.869721
$ 0.869721$ 0.869721

-0.01%

+0.18%

+0.03%

+0.03%

سجل سعر dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر dTRINITY Staked dUSD مقابل USD هو $ +0.00182934 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر dTRINITY Staked dUSD مقابل USD هو $ +0.0064532685 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر dTRINITY Staked dUSD مقابل USD هو $ +0.0073524570 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر dTRINITY Staked dUSD مقابل USD هو $ -0.0001418671389396 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00182934+0.18%
30 يوم$ +0.0064532685+0.64%
60 يوم$ +0.0073524570+0.72%
90 يوم$ -0.0001418671389396-0.00%

توقعات أسعار dTRINITY Staked dUSD

dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SDUSD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرdTRINITY Staked dUSD (SDUSD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر dTRINITY Staked dUSD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر dTRINITY Staked dUSD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SDUSD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار dTRINITY Staked dUSD.

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المصدر dTRINITY Staked dUSD (SDUSD)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Ethereum EcosystemFraxtal EcosystemLiquid Staking Tokens

نبذة عن dTRINITY Staked dUSD

ما هو السعر الحالي لـ dTRINITY Staked dUSD؟

يبلغ سعر dTRINITY Staked dUSD $1.015، ويشهد تغيّرًا بنسبة 0.18% اليوم.

ما مدى سرعة نمو مجتمع SDUSD؟

يوجد حاليًا -- من المحتفظين، وغالبًا ما تشير الزيادة في هذا العدد إلى ارتفاع معدل التبني، وتوسع المجتمعات، وتفاعل أكبر في الشبكة.

كيف يؤثر الطلب على سعر dTRINITY Staked dUSD؟

يتأثر الطلب بحالات الاستخدام والظروف السوقية ومشاعر المستثمرين ودوره في قطاع Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin. يمكن أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى تسريع حركة الأسعار خلال فترات ارتفاع حجم التداول.

ما هو حجم تداول SDUSD اليوم؟

بلغ حجم التداول $--، مما يدل على مشاركة نشطة وسيولة سوقية صحية.

كيف يقارن SDUSD بأدائه التاريخي؟

يبلغ سعره الأعلى على الإطلاق (ATH) $1.095، ويبلغ سعره الأدنى على الإطلاق (ATL) $0.869721، مما يوفر سياقًا حول دورات الأداء السابقة.

كم عدد الرموز المميزة المتداولة؟

هناك 516936.053947147 رمز مميز متداول، مما يؤثر على توافره ورأس ماله السوقي وتقييمه على المدى الطويل.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول dTRINITY Staked dUSD

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 04:09:09 (UTC+8)

تحديثات dTRINITY Staked dUSD (SDUSD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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