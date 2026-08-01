سعر DRAGON اليوم

السعر المباشر لمشروع DRAGON (DRAGON) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.10% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل DRAGON الحالي إلى USD هو $ 0 لكل DRAGON.

يحتل DRAGON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 176,760، مع عرض متداول قدره 399.38M DRAGON. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول DRAGON بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01183838، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك DRAGON بمقدار -0.23% خلال الساعة الماضية و-25.96% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 109.23.

معلومات سوق DRAGON (DRAGON)

القيمة السوقية $ 176.76K$ 176.76K $ 176.76K الحجم (24 ساعة) $ 109.23$ 109.23 $ 109.23 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 295.51K$ 295.51K $ 295.51K إمداد دورة التداول 399.38M 399.38M 399.38M إجمالي العرض 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109 667,692,035.4112109

القيمة السوقية الحالية لـ DRAGON هي $ 176.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 109.23. العرض المتداول لـ DRAGON يبلغ 399.38M، مع إجمالي عرض 667692035.4112109. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 295.51K.